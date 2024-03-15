Pençe Kilit'te 3 terörist etkisiz!

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. ANKARA (İGFA) - Türk Silahlı Kuvvetleri terörü kaynağında yok etmek için operasyonlara etkin ve kararlı şekilde devam ediyor.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Operasyonların hız kesmeden devam edeceği kaydedildi.