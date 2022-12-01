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Pençe Kilit'te 3 terörist etkisiz!
GÜNDEM 01.12.2022, 14:29
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehitlerimiz için, milletimiz için, bu aziz vatan için bıkmadan, yorulmadan mücadeleye devam" mesajı paylaşarak, Pençe Kilit bölgesinden son haberi duyurdu.
Bakanlık paylaşımında, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi" ifadelerine yer verdi.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1598246904047235073
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