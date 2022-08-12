Pençe Kilit'te 3 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teröristle mücadelesi etkin ve kararlı şekilde sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildiği duyuruldu.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1557988103020847104