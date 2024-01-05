Pençe Kilit'te 2 terörist etkisiz halde

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildi.ANKARA (iGFA)- Milli Savunma Bakanlığı, terörü kaynağında yok etmek için etkin ve kararlı şekilde mücadelesini sürdürüyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1743183643286073647