Pençe Kilit'te 2 terörist etkisiz

Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist kahraman Mehmetçik'in başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan paylaşımda, Kahraman Mehmetçik'in teröristle mücadelesini Irak’ın kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdüğü dile getirildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1547941743810605065