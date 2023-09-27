Pençe Kilit'te 2 terörist etkisiz!

Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hâle getirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki terörist temizliğinin etkin ve kararlı şekilde devam ettiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son olarak Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildiği bildirildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1706939795623002550