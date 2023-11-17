Pençe Kilit'te 13 terörist etkisiz!

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 13 PKK’lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin "Ara, bul, yok et!" parolasıyla demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ettiği kaydedildi.

Bu kapsamda, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 13 PKK’lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Açıklamada, bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonların kararlılıkla süreceği vurgulandı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1725399408223670601