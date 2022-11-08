Pençe Kilit'te 11 terörist etkisiz halde

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu'nda 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Pençe Kilit Operasyon bölgesinde teröristlerle sağlanan temasta, aralarında sözde sorumluların da olduğu 11 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin 11 teröristi etkisiz hale getirildiği operasyonda Zap'ta bulundukları alanda sıkışan terörist grubunun bölgeden kaçmaya çalıştığı sırada Özel Kuvvetleri Komutanlığı unsurları ve komandoların bölgeye sevk edildiği ve etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Teröristle birlikte PKMS makineli tüfek, 6 adet M-16 piyade tüfeği, 2 adet AKC-47, 3 adet AK-47 piyade tüfeği, 2 adet Kanas keskin nişancı tüfeği ve roketatar ile bunlara ait mühimmat ele geçirildiği ve bunların yanı sıra 11 adet farklı tip ve modelde gece ve gündüz görüş dürbünü ile aksiyon kamerası ve telsizler de ele geçirilen malzemeler arasında yer aldığı belirtildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1589871803853594625