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Pençe Kilit'te 1 şehidimiz var!
GÜNDEM 01.09.2022, 16:02
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristler tarafından yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu bir askerin şehit olduğunu duyurdu.ANKARA (İGFA) - Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, Hava Savunma Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Meteöz'ün teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu yaralandı.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hastaneye sevk edilen Tarsuslu Meteöz'ün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu duyuruldu.
Bakanlık, şehit Meteöz için taziye yayımladı.
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