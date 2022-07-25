Pençe Kilit'te 1'i asker 5 şehidimiz var!

Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen saldırıda 1 Piyade Uzman Çavuş ile birlikte 4 güvenlik korucusu şehit oldu.ANKARA (İGFA)- Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucu, Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan ile güvenlik korucuları Bülent Vermez, Kemal İmece, Avdi Demir, Veysi Sebik şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yayımlanan taziye mesajında, ''25 Temmuz 2022 tarihinde, Pençe-Yıldırım Harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucu P.Uzm.Çvş. Remzi Nişan şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, Pençe-Yıldırım Harekatında, teröristlerin saldırısı sonucu, kahraman asker Remzi Nişan ile birlikte kahraman güvenlik korucularından Bülent Vermez, Kemal İmece, Avdi Demir, Veysi Sebik'in şehit düştüğünü duyurdu. Bakan Soylu, şehitlere Allah’tan rahmet; aileleri ve Aziz Milletimize başsağlığı diledi.

https://twitter.com/suleymansoylu/status/1551585939545284609