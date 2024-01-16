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Pençe Kilit şehitlerine Dokuz Eylül'den anma

GÜNDEM 16.01.2024, 17:21
Pençe Kilit şehitlerine Dokuz Eylül'den anma

Kuzey Irak'taki üs bölgesine teröristler tarafından yapılan saldırıda şehit olan askerler ve tüm şehitler için Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) İlahiyat Fakültesi’nde anma programı düzenlendi.İZMİR (İGFA) - Din eğitimi alanında Türkiye’nin en köklü kurumları arasında yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) İlahiyat Fakültesi’nde, Pençe-Kilit Harekâtı üs bölgesinde teröristler tarafından şehit edilen 9 asker ve tüm şehitler için anma programı düzenledi. DEÜ İlahiyat Fakültesi Hacı Fatma TatariCamii’nde öğle namazının ardından gerçekleştirilen programda, şehitler için Mevlid-i Şerif ve dualar okundu;terör lanetlendi.

Programa, DEÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Bilen, akademisyenler, öğrenciler vevatandaşlar katıldılar.

Tüm Türkiye’yi yasa boğan saldırılarla ilgili konuşan DEÜ Rektörü Prof.  Dr. Nükhet Hotar, terör unsurlarının hiçbir zaman hedeflerine ulaşamayacağını vurgulayarak, birliktelik vurgusu yaptı. “Şehitlere olan minnet ve saygımızı göstermek, terörü lanetlemek ve terörle mücadelede birlik ve beraberlik içinde olduğumuzu vurgulamak adına programımızı düzenledik” diyen Rektör Hotar, “Türkiye Yüzyılı hedeflerinin atılan somut adımlarla güçlendirildiği bir dönemde, bu hedeflerin önünü kesmek için tuzaklar kuran, ülkemizin birliğini, bütünlüğünü ve huzurunu hedef alan terör unsurlarının alçak saldırılarını lanetliyoruz. Dokuz Eylül Üniversitesi olarak, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde ve bugüne dek kaybettiğimiz tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor; yaralı askerlerimize acil şifalar diliyor; terörle mücadele kapsamında Devletimiz tarafından atılacak adımların destekçisi olduğumuzu belirtmek istiyoruz” dedi.

DEÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Bilen ise açıklamasında, teröre karşı birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, “Vatanımız, bayrağımız ve mukaddesat için şehit olmuş, canlarını tereddüt dahi etmeden vatan uğruna feda etmiş tüm kahraman askerlerimizi rahmetle anıyoruz. Bugünkü etkinliğimizde dualarımızı onların aziz hatıralarına yolladık. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed, vatan sevgisinin imandan geldiğini buyurmuştur. Dolayısıyla bugün burada dualarımızın yanı sıra İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’dan ‘Çanakkale Şehitleri’ne adlı eseri de ilahi olarak okuduk. Allah kabul etsin” ifadesinde bulundu.

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