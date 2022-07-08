Pençe Kilit şehidine memleketi Kahramanmaraş'ta son görev

Pençe-Kilit Harekâtı esnasında bölücü terör örgütü mensupları ile girilen çatışma sonucu şehit olan P.Uzm.Çvş. Murat Yıldırım için Göksun ilçemizde cenaze töreni düzenlendi.KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Pençe-Kilit şehidi Piyade Uzman Çavuş Murat Yıldırım, memleketi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi Taşoluk Mahallesi’nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kahramanmaraş Valiliği'nin aktardığı habere göre törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra; Vali Ömer Faruk Coşkun, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir, Habibe Öçal, M.Cihat Sezal, Sefer Aycan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İlçe Belediye Başkanları, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Yıldırım'ın cenazesi düzenlenen törenin sonrasında dua ve tekbirlerle ebediyete uğurlandı.