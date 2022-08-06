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Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehidimiz var
GÜNDEM 06.08.2022, 08:45
Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesi'nde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda P.Uzm.Çvş. Reşat Ergin şehit oldu.Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir üs bölgemize 5 Ağustos 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen P.Uzm.Çvş. Reşat Ergin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.
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