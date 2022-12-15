Pençe Kilit ateşi Bursa Mudanya'ya düştü

Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.BURSA (İGFA) - Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde 5 Aralık'ta yaralanıp, getirildiği Ankara'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Piyade Komando Üsteğmen Tunahan Yavuz, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Milli Savunma Bakanlığı acı haberi sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Hulusi Akar yayımladığı taziye mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız 15 Aralık'ta şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve bakanlık mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabırlar dilerim" dedi.

Üsteğmen Yavuz'un cenazesinin 16 Aralık Cuma günü Mudanya'da Güzelyalı Duran Camisi'nde kılınacak namaz sonrası Mudanya Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Bursa Milletvekilleri ile protokolü de sosyal medya hesaplarında şehit Yavuz için taziye mesajı yayımladı.