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Pençe Kılıç'tan yeni görüntüler paylaşıldı
GÜNDEM 23.11.2022, 16:40
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teröristlerin inlerini ateş destek vasıtalarıyla yerle bir etmeye devam ettiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kılıç Harekatına ilişkin sosyal meyda hesabından yeni görüntüler paylaştı.
"Biz; gün gelir asil milletimiz için kalkan, gün gelir düşmana karşı kılıç oluruz!" denilen paylaşımda Bakanlık, "Ülkemiz ve milletimiz için her zaman kahramanca ve fedakarca görevinin başında olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlerin inlerini ateş destek vasıtalarıyla yerle bir etmeye devam ediyor" ifadelerine yer verdi.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1595374790331625472
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