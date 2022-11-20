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Pençe Kılıç'ın emri böyle verildi!
GÜNDEM 20.11.2022, 13:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Pençe-Kılıç Hava Harekatı” emrini verdiği anın görüntüleri paylaşıldı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde teröristler tarafından üs olarak kullanılan bölgelere "Pençe-Kılıç Hava Harekatı" yapılması emrini verdiği görüntüler paylaşıldı.
İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan görüntülerde, Endonezya ziyaretinin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a brifing verdiği görülüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Akar'ın verdiği bilgiler üzerine harekat için talimat verdiği bildirildi.
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