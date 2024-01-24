Pençe'de 3 terörist etkisiz hale getirildi!

Irak’ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı Pençe Operasyon bölgesindeki son durumla alakalı paylaşımda bulundu.

Bakanlık, Irak'ın kuzeyindeki operasyon bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyururken, "Her nerede olursa olsun terör örgütü PKK ile mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1750066296878735481