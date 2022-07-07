Pençe'de 2 terörist 'kilit'lendi!

Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlı olduklarını vurgulayan Milli Savunma Bakanlığı, kararlılıkla sürdürdükleri operasyonlar kapsamında Pençe-Kilit'te 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Bakanlık, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edeceğinin altını çizdi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1544992173812334594