Pençe'de 10 terörist daha 'kilit'lendi!

Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 10 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, "Teröristler için ne Irak’ın, ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli!" diyerek paylaşımda bulundu.

Bakanlık paylaşımında, Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 10 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Bakanlık, "Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız…" ifadelerine yer verdi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1542482357462175753