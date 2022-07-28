Pençe-3 şehidinin adı Manisa'da ailesinin oturduğu sokağa verildi

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-3 Harekâtı bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan havan atışı sonucu şehitlik mertebesine erişen P. Uzm. Onb. Onur Karakaya’nın adı, ailesinin oturduğu sokağa verildi.MANİSA (İGFA) - 25 Mart 2020 tarihinde Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-3 Harekâtı bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan havan atışı sonucu şehitlik mertebesine erişen P. Uzm. Onb. Onur Karakaya’nın Turgutlu’da baba ocağının olduğu evin sokağına verildi.

Sade bir törenle şehit Karakaya’nın adının bulunduğu tabela sokağa asıldı.

Programa, Şehit Karakaya’nın ailesi, Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Manisa Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Metin Memiş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Halim Karaer, İlçe Emniyet Müdürü Harun Tutak, Turgutlu Muhtarlık İşleri Müdürü Necati Abalı, Şehitler Mahalle Muhtarı Eşref Başaran, Selvilitepe Mahalle Muhtarı Sait Kaya, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Turgutlu İrtibat Büro Sorumlusu Ahmet İlter de katıldı.

Programda ilk olarak şehit Karakaya’nın özgeçmişi okundu. Ardından ise eller semaya açıldı. Şehit Karakaya’nın ruhuna ithafen dualar okundu. Okunan duaların ardından şehit Karakaya’nın ismini yazılı olduğu tabela, baba ocağında evinin dış cephesine asıldı. Öte yandan daha önceki Şehitler Mahallesi’nde Gaffar Okan ismi verilen sokağın ismi de “Şehit Gaffar Okkan” olarak değiştirildi. Burada düzenlenen programda da, şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okan rahmet ve minnetle anıldı.