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Pedallar Mysia Yolları’nın eşsiz doğasında çevrildi

Dünya Bisiklet Günü'nde Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen bisiklet turunda, onlarca bisiklet tutkunu Mysia Yolları'nın eşsiz doğasında pedal çevirdi

GÜNDEM 03.06.2024, 17:29
Pedallar Mysia Yolları’nın eşsiz doğasında çevrildi

Dünya Bisiklet Günü'nde Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen bisiklet turunda, onlarca bisiklet tutkunu Mysia Yolları'nın eşsiz doğasında pedal çevirdi.BURSA (İGFA) - Misi'den başlayan ve iki gün süren kamp turunda katılımcılar, ilk gün etabında sırasıyla, Dağyenice Göleti, Atlas, Deliktaş Mağarası ve Kadriye'yi geçerek, Trans Mysia yolunu takip edip kamp yeri olan Üçpınar Evi'ne ulaştılar. Gün batımının meşe ormanlarına yansıyan büyüleyici manzarasına karşı 26 kilometrelik etabın yorgunluğunu atan bisikletçiler, gitar dinletisi ve kamp ateşi eşliğinde keyifli bir akşam geçirdiler.

İkinci gün ise 46 kilometrelik parkurda Güngören Göleti, Korubaşı ve Doğanalan güzergahını takip eden grup, Kazanpınar'a ulaşmadan önce Ayvaini Mağarası'nın girişini ziyaret etti. Uluabat manzarası eşliğinde pedal çeviren ekip, mağaranın diğer girişi olan Ayvaköy'e ulaştıktan sonra, vadi boyunca ilerleyerek Fadıllı'ya indi. Bisikletçiler, buğday tarlaları arasından geçen keyifli parkurun ardından, toplamda 73 kilometrelik parkuru Başköy Ertan Ayçetin Bisikletevi'nde tamamladılar.

Turun başlangıcında bisikletçileri yalnız bırakmayan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, Dünya Bisiklet Günü'nde böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi. Şahin, "Daha sağlıklı, doğayla dost bir Nilüfer için çalışıyoruz. İlçemizde bisiklet kullanımının artmasını önemsiyoruz. 170 kilometreyi aşan bisiklet yolu uzunluğu ve ilçemizin dört bir yanındaki 'Nilespit' bisiklet kiralama istasyonlarıyla Nilüfer'de bisiklet kullanımını teşvik ediyoruz" dedi.

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