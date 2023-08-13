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Pazaryeri’nde üreticilerin umut kaynağı oldu
GÜNDEM 13.08.2023, 09:47
Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde bu yıl 8 bin dekar alanda dikimi gerçekleştirilen ayçiçeği tarlaları sarıya boyandı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Türkiye'nin sıvı yağ ve kuruyemiş üretiminde önemli bir yere sahip olan ayçiçeği Pazaryeri ilçesinde geçtiğimiz yıllara göre yoğun bir şekilde ekimi gerçekleştirilirken üreticinin umut kaynağı oldu.
Güzelliğiyle tarlaları süsleyen ayçiçekleri, görenleri mest ederken sarı renkli Ayçiçek tarlaları Pazaryeri ilçesinde görsel bir şölen sunuyor.
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