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Pazaryeri’nde Polis ve Jandarmadan yeni yıl denetimi
GÜNDEM 01.01.2024, 14:09
Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe giriş ve çıkışlarında denetim yaptı.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri ilçesinde çeşitli noktalarda vatandaşların huzur ve güven içinde yeni yıla girebilmeleri için denetimler gerçekleştiren polis ve jandarma ekipleri yılbaşı gecesi 72 araç, 85 kişinin sorgusu ve sürücülere alkol kontrolü yaptı.
Denetimlere Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyip Kahraman ilçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, İlçe Emniyet Amiri Emrah Turan da katılırken jandarma ve polis ekipleri denetim yaptıkları araçlardaki vatandaşların yeni yılını kutlarken vatandaşlara lokum ve çikolata ikram etti.
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