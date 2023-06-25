Pazaryeri’nde kurban satış yerine denetleme

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde kurban bayramı dolayısıyla Pazaryeri Belediyesince oluşturulan Kurban Satış Noktası Pazaryeri Belediyesi Zabıta Ekipleri ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin tarafından denetlendi.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri Belediyesi Zabıta Ekipleri vatandaşların sağlıklı ortamda kurbanlık hayvan alımlarını ve kesmelerini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürürken ekipler oluşturulan alanda kurbanlık vasfı taşımayan ve sağlık sorunları olan hayvanların denetimini gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Zekiye Tekin’de kurban satış noktası olarak kurulan alanda denetimlere katılarak kurban satışı gerçekleştiren üretici çiftçilere bol kazançlar diledi.

Başkan Tekin ilçede kurulan kurban satış noktasında denetimlerinin titizlikle yürütüldüğünü söyledi.