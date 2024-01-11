Pazaryeri’nde kar seferberliğine Başkan'dan yakın takip

Meteroloji'nin günler önce uyarısı sonrası beklenen kar yağışı Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde yüzünü gösterirken Belediye ekipleri ilçeyi Bilecik’e, Bozüyük’e bağlayan karayolunun kar yağışı nedeniyle kapanmaması için mücadele ediyor.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri’nde yollar kapanmasın diye Başkan çalışmaları yakından takip etti.

Pazaryeri’nde dün gece etkili olan kar yağışı sonrası Bilecik Kavşağı ile ilçe arasında bulunan Akgün rampasında bir iki aracın yolda kaldığı ihbarı alan Pazaryeri Belediyesi ekipleri karayolu ekiplerinin gelmesini beklemeden kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Her türlü olumsuzlukla karşılaşan vatandaşları belediye ekipleri ve kendisini aramalarını isteyen Başkan Tekin, ilçede merkezinde şu an kapalı yol bulunmadığını söyleyip ilçede kurulan kriz merkezinde çalışmaları yakından takip etmeye sabaha kadar sürdüreceğini belirtti.