Pazaryeri’nde gıda denetimi

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince toplu tüketim yapılan gıda işletmelerinde denetim yapıldı.Ahmet KIRMIZI - Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - 81 ilde yapılan eş zamanlı gıda denetimi kapsamında Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyip Kahraman ve ilçe Tarım ve Orman Müdürü Serdar Sert’in de katıldığı denetimlerde ekiplerce ilçede faaliyet gösteren gıda üretimi yapılan işyerleri ve ekmek üretimi, unlu mamulleri üretim işletmelerinin denetimi gerçekleştirdi.