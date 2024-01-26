Pazaryeri’nde -10'da can dostlarına belediye şefkati
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde hava sıcaklığının gece -10 dereceye kadar düşmesi sonrasında yerel belediye başıboş sokak hayvanları için çalışma başlattı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri’ni Bursa'ya bağlayan karayolunun Ahı Dağı kısmında sayıları gittikçe çoğalan başıboş köpekler belediye ekiplerince her gün periyodik olarak besleniyor.
Özellikle Gümüşdere köyü ile Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi arasında çalışma yapan Pazaryeri Belediyesi ekipleri kış ayı olmasına rağmen sokak hayvanlarının bu bölgede çoğaldığını belirtti. Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’in talimatıyla hergün bölgede başıboş sokak hayvanlarının yem ihtiyacı karşılanırken, Başkan Tekin, ilçede kış ayı dolayısıyla sokak hayvanlarının yemek, ihtiyacını karşılamak için ekiplerin durmadan çalıştığını söyledi. Başkan Tekin, özellikle mesire alanlarımızda ve AHI dağında can dostlarımızı beslemek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.
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