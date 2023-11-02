Pazaryeri OSB modüler depolara kavuşuyor

Bilecik İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince proje hizmetlerinin ve teknik kontrollüğünün yapıldığı Pazaryeri Organize Sanayi Bölgesi'ne yağmur suyu hattı, içme suyu hattı, kanalizasyon hattı ile bin 500 metreküplük modüler deposuna kavuşturuyor.Ahmet KIRMIZI - Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik İl Özel İdaresi Su ve Kanalizasyon Hizmetleri Müdürlüğü'nün proje ve teknik kontrollüğündeki çalışmalar Pazaryeri OSB'de sürüyor.



Çalışmalar tamamlandığında, Pazaryeri OSB'nin alt ve üst yapı olarak su konusundaki tüm ihtiyaçları çözüme kavuşmuş olacak.

Çalışmalarla birlikte bin 500 metreküplük modüler depolara da kavuşulacak.