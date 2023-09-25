Pazaryeri'nin yeni Kaymakamı göreve başladı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde yeni Kaymakam Ahmed Tayyib Kahraman görevine başladı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - 108. Dönem Kaymakamlık Kursunu 1’incilikle bitiren Ahmed Tayyib Kahraman, Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde göreve başladı.

Mevzuat gereğince dönem birincisi olduğu için kuraya tabi olmadan Pazaryeri ilçesini görev yeri olarak seçen Kahraman, sertifikasını düzenlenen törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan almıştı.

Daha önce Bursa’nın Gürsu ilçesinde Kaymakam Refikliği yapan Ahmed Tayyib Kahraman, sırasıyla Kütahya’nın Dumlupınar Kaymakam Vekilliği, Sivas’ın Altınyayla kaymakamı olarak görev yaptı.

1995 doğumlu Ankara Gazi Üniversitesi mezunu olan Kaymakam Kahraman, evli ve bir çocuk babası.