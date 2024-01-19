Pazaryeri'nde maddi hasarlı trafik kazası

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde iki araç ilçe meydanında çarpıştı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA)- Pazaryeri'nin en işlek caddesi Bahattin Şeker Caddesi'nde yaşanan trafik kazasında Bozüyük istikametinden Bursa'ya seyir halindeki 34 PY 2851 plakalı kamyonet ile Zübeyde Hanım Caddesi'nden ana yola çıkmaya çalışan 11 DJ 272 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Yaşanan kazada can kaybı ve yaralanma olmazken her iki araçta maddi hasar oluştu.