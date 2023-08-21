Pazaryeri'nde bu domatesleri gören şaşırıyor!

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde tarlasına kendi imkanlarıyla hobi amaçlı 300 metrekare sera kuran Mesut Kolay, Bulgaristan’dan 9 yıl önce getirdiği ata tohumlarıyla organik sebze yetiştiriyor.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri ilçesine bağlı Gümüşdere köyünde kurduğu serada domates, patlıcan, salatalık, kabak, biber yetiştiren Mesut Kolay yetiştirdiği sebzelerin tohumlarından her yıl yeni fideler üretirken, serasında ve tarlasında hiçbir zaman suni gübre kullanmadığını sebzelerinde doğal hayvan gübresi kullandığını belirtti.

Ürettiği sebzeleri kendi ihtiyacı için kullanan ve komşularıyla paylaşan Kolay, köylerinde hava şartları dolayısıyla çok zirai don ile karşılaşıldığını ve sebzelerinin yandığını bu nedenle tarlasına sera kurduğunu söyledi.

Geçen yıl 1 kilo 500 gramlık domates yetiştirdiğini ifade eden Kolay, "Bu yıl nasip olursa 1 kilo 700 gram hedefim. Bunun yanında salatalık ve biberler var. Salatalık fidelerinde bir tanesinde 50'ye yakın mahsul çıkıyor. Burada koyun gübresi kullanıyorum ve her şey organik" diye konuştu.