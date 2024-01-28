Pazaryeri beyaza büründü

Bilecik’te etkili olan kar yağışı nedeniyle Pazaryeri ilçesi beyaza büründü.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik Pazaryeri'nde iki gündür etkili olan kar yağışı dolayısıyla ilçe merkezi ve köylerinde kapalı yol bulunmazken, Karayolları ekipleri ilçeyi Bursa’ya bağlayan karayolunda çalışmalarını sürdürüyor.

İlçe merkezinde kar kalınlığı 10 santimetre olarak ölçülürken yüksek kısımlarda kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı.

Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Pazaryeri'nii Bursa’ya bağlayan karayolunun en yüksek kesimi olan Ahı Dağı bölgesinde yolun ulaşıma kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.