Pazaryeri Belediye Meclisi'nde Ekim toplantısı

Bilecik’in Pazaryeri Belediyesi Ekim Ayı olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Zekiye Tekin Başkanlığında Belediye toplantı salonunda meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - 5 Gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda Belediyenin bazı hizmetlerin 2024 yılı için fiyatları, içme suyu, mülkiyeti belediyeye ait işyerlerinde kira bedellerinin artırımı, katı atık bedeli, iş makinaları saat ücreti, düğün salonu fiyatları ve mezbahada küçükbaş ve büyükbaş hayvan kesim ücretlerinin yanı sıra belediyenin 2024 yılı, 2025 yılı ve 2026 yılı tahmini bütçesi oy birliği ile kabul edildi.

5 MHP, 2 AK Parti ve 1 İYİ Parti’li Meclis Üyesinin katılımı ile yapılan Ekim ayı Olağan Meclis toplantısında Pazaryeri Belediyesinin 2024 tahmini bütçesi 57 milyon 867 bin lira olarak belirlenirken Belediye Başkanı Zekiye Tekin, meclis üyelerine desteklerinden dolayı teşekkür etti ve toplantının ve alınan kararların ilçe sakinlerine hayırlı olması temennisinde bulundu.

MHP Pazaryeri İlçe Başkanı Mustafa Tekelioğlu meclis toplantısına katılıp toplantıyı takip etti.