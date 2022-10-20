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Patrik Maşalyan Malatya'da

GÜNDEM 20.10.2022, 16:00
Patrik Maşalyan Malatya'da

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya’da bulunan Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan’ı ve beraberindeki heyeti makamında kabul ederek bir süre görüştü.MALATYA (İGFA) - Malatya'yı ziyaret sırasında Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı da makamında ziyaret eden  Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Taşhoran Kilisesinin onarımının cemaatin hayatına zenginlik kattığını belirterek, "Şehrin çok renkli ve çok kültürlü yaşamı için güzel bir örnek teşkil ediyor. Bizim cemaatimiz burada huzur ve mutluluk içinde yaşıyorlar. Bunda başkanımızın emeği, payı büyük” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Malatya’daki Ermeni Cemaatinin Malatya halkı üzerinde ve bizim üzerimizde güzel izlenimleri, güzel hatıraları vardır. Biz kendimizi hiç ayrı düşünmedik, geçmişte büyüklerimizin de öyle bir düşünce içerisinde olmadıklarını gördük. Özellikle büyüklerimizden hep Ermeni bir ustadan bir zanaat öğrendiklerini veya Ermeni bir anneden, hanımdan yemek öğrendiklerini ifade etmişlerdir. Bunu toplumumuzun zenginliği olarak görüyoruz. Taşhoran Kilisesinde ayinlerini yapmış olmaları buradaki demokratik özgürlüğün en güzel göstergesidir. Bizler her inancın kendi değerleri üzerinde özgürce icra edilmesi noktasında hiçbir tedirginlik duymadan kendi inançları doğrultusunda ibadetlerinin yapılması noktasında her türlü imkânı ve ortamı hazırlamakla mükellefiz. Bunun gayreti ve çabası içerisindeyiz. Toplumumuzun geçmişinde de bu güzel hasletler vardı. İnancımızda bize bunu emretmektedir. Dolayısıyla Ermeni Cemaatinin kendi inançları doğrultusunda ibadetlerini yapacakları kiliselerinde gönül rahatlığıyla ve güven içerisinde ibadetlerini yapıyorlar. Kaldı ki Ermeni Cemaatini ve Ermeni Milletini biz Milleti Sadıka olarak değerlendirdik. Aramıza fitne fesat sokmak isteyenlerle zaman zaman içimizde alet olanlar oldu ama genel anlamda bu işlere hep karşı duruldu. Hemşerimiz HrantDink’in Ermeni olması ve bu konuda da canı pahasına bunu ödedi netice itibariyle. Birlik, beraberlik, dayanışma içerisinde olmanın bedelini ödedi. Bizlerde Malatya’daki Ermeni kardeşlerimizin Malatya’ya yapmış oldukları hizmetlerden, yatırımlardan ve bizle olan hukuklarının bir kardeş hukuku içerisinde cereyan etmesinden dolayı büyük mutluluk duyduğumuzu belirtmek istiyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ziyaretin anısına Patrik Maşalyan’a Kral Tarhunza Heykelini hediye etti.

Patrik Maşalyan ise Başkan Gürkan’a ‘Osmanlı Saray Kuyumcuları’ isimli bir kitap hediye etti.

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