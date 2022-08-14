Paşabahçe Vapuru İstanbul'a kavuştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki Şehir Hatları, 1952 üretimi 70 yaşındaki Paşabahçe Vapuru’nu, 566 yıllık Haliç Tersanesi’nde restore etti.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2010 yılında Şehir Hatları filosundan düşürülen 1952 üretimi tarihi Paşabahçe Vapuru’nu, 70’nci yaşında restore etti.

Dünyanın en eski tersanesi 566 yıllık Haliç Tersanesi’nde, İBB iştiraki Şehir Hatları tarafından yeniden yolcularına kavuşturulan Paşabahçe için, “150 Günde 150 Proje” maratonu kapsamında düzenlenen tören; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, milletvekilleri, belediye başkanları ve Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

KILIÇDAROĞLU: “BİR TARİHİ YENİDEN YAŞATMAK OLAĞANÜSTÜ GÜZEL BİR ŞEY”

“Bir tarihi yeniden yaşatmak olağanüstü güzel bir şey” diyen Kılıçdaroğlu, “Ulusları ulus yapan, onların tarihleridir. Kent yapan da o kentin kendi tarihidir. Eğer yöneticiler, kendi yaşadıkları veya yönettikleri kente yabancılaşırlarsa, tarihi de unutmuş olurlar. Bu bağlamda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızın İstanbul'un tarihini yeniden restore edip, ortaya çıkarması, olağanüstü güzel bir olay. Yerebatan Sarnıcı’nı yine birlikte açmıştık. Bir anlamda dünyanın merkezi gibi gördüm orayı. Zaten üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmış olan bir İstanbul'un neresini kazırsanız, neresine el atsanız, mutlaka bir tarih çıkıyor” ifadelerini kullandı.

Geçmişte 12 yıl boyunca İstanbul Göztepe’de ikamet ettiği bilgisini paylaşan Kılıçdaroğlu, bu nedenle Şehir Hatları vapurlarının kendisi için de önemli olduğuna vurgu yaptı.

Haliç Tersanesi’nin geçmiş döneme ait 2019 yılı cirosunun 1 milyon lira olduğu bilgisini paylaşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da, “2021 yılında, geçen yıl itibariyle bunu 132 milyona çıkarttık. Burası, bir gemi inşa edemez hale gelmişti. Ama artık kendi deniz taksilerini üreten, birçok kompozit yolcu gemisinden römorköre, kılavuz tekne inşasına kadar, geleceğe dönük fırsatlarını ortaya koyan önemli bir imalat yapan tersaneye döndü” ifadelerini kullandı.