Parlamenterler Futbol Takımı'ndan Başkan Büyükekşi'ye ziyaret

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Parlamenterler Spor Kulübü Futbol Takımı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye nezaket ziyaretinde bulundu.İSTANBUL (İGFA) - TFF'nin Riva'daki idari merkezinde gerçekleşen ziyarete, TFF Başkan Vekilleri Murat Aksu ve Yalçın Orhan, Yönetim ve İcra Kurulu Üyeleri Müslüm Özmen ve Ali Düşmez, Yönetim Kurulu Üyesi İdil Karademirlidağ Suher, Parlamenterler Spor Kulübü Başkanı Adem Tatlı ile milletvekilleri Bayram Özçelik, Ahmet Kaya, Ali Sarıkaya, Fahrettin Poyraz, Zekeriya Arslan, Mevlüt Akgün, Ziver Özdemir, Osman Ören, Salih Cora ve Mustafa Açıkgöz katıldı.

Milletvekilleri ziyarette Başkan Mehmet Büyükekşi ve yönetimine başarı dileklerini iletti.