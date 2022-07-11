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Paris Fuarı'nda Türkiye rüzgarı

GÜNDEM 11.07.2022, 10:50
Paris Fuarı'nda Türkiye rüzgarı

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, moda sektöründe dünyanın önde gelen ve en prestijli, tekstil sektörünün ise en önemli fuarları arasında yer alan Premiere Vision Manufacturing Paris Fuarı’na, 5-7 Temmuz 2022 tarihlerinde 13’üncü kez mili katılım organizasyonu gerçekleştirdi.İZMİR (İGFA) -  Dünyanın en önemli tekstil fuarının PV Fuarı olduğunun altını çizen Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş sektörün talebi doğrultusunda bu yıl ilk kez temmuz ayında gerçekleştiğini açıkladı.

“13’üncü kez milli katılımını organize ettiğimiz tekstil sektörünün en önemli fuarları arasında yer alan PV Fuarı, Yeni Yönetim Kurulumuzla ilk yurtdışı etkinliğimizdi. Türkiye, bu sene de Premiere Vision Manufacturing Paris Fuarı’na en fazla katılım yapan 3 ülkeden biriydi. Fuara kumaş, deri, deri-konfeksiyon, hazırgiyim, aksesuar ve tasarım bölümlerine toplamda bin 200 firma katılım sağlarken, Türkiye 212 firmayla İtalya’dan sonra fuara en fazla firma gönderen 2’inci ülke oldu. Türkiye’yi ise Fransa takip etti.”

Sertbaş, “EHKİB’in 22 firmayla milli katılım düzenlediği fuarın “manufacturing” bölümüne ise 127 üretici/ihracatçı firma katılım sağladı. Manufacturing bölümüne de en yüksek katılım Türkiye’dendi. Fuarı 3 gün süresince toplamda 117 ülkeden 18 bin 239 profesyonel ziyaret etti. Ziyaretçilerin ülkelere dağılımına bakıldığında çoğunluğu Avrupa ülkeleriydi. İtalya, İspanya ve İngiltere öne çıkan ülkeler oldu. Moda endüstrisinin ilgisinin Türkiye’ye döndüğü bir ortamda, Türkiye’nin fuara yüksek sayıda firmayla katılımı sektörümüz ve ülkemizin prestiji için oldukça önemli.” dedi.  

Hedef Fransa hazırgiyim pazarından yüzde 10 pay 

Başkan Sertbaş, küresel alıcıların firmalarımıza olan ilgisinden genel olarak memnun olduklarını söyleyerek, üç gün boyunca fuar katılımcılarının yeni iş bağlantıları kurarken, mevcut müşterileriyle de etkileşimlerini devam ettirmelerinin önemli olduğunu vurguladı. “Bir sonraki Fuar, 7-9 Şubat 2023 tarihlerinde gerçekleşecek. Firma sayıları her fuarda artıyor. Şubat ayında gerçekleşecek PV Fuarına pandemi öncesinde olduğu gibi 30 firmayla katılmayı hedefliyoruz. Ülkemiz Fransa hazırgiyim pazarından yüzde 6,5 pay alıyor. Tekstil sektörünün en önemli fuarları arasında yer alan PV Paris fuarına düzenli katılarak Fransa hazırgiyim pazarından aldığımız payı artırmak istiyoruz. Amacımız bunu yüzde 10’a çıkarmak.”

2022 yılının ikinci yarısında Almanya, Hollanda, İngiltere ve Kuzey ülkeleri başta olmak üzere sektörel ticaret heyeti düzenlenmesi için paydaşlarla temasların devam ettiğini açıklayan Sertbaş, gelecek yıl ABD’ye yönelik bir etkinlik düzenlenmesinin de gündemde olduğunu vurguladı.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Dış Pazar Stratejileri Geliştirme Komitesi Başkanı Tala Uğuz ise, “Pandemi sonrası düzenlenen fuarlarda müşterilerin; tedarik zincirindeki kırılmalar, navlun-enerji maliyetlerinin artması, risklerin yükselmesi nedeniyle lokasyon avantajı sayesinde yakından tedarikte öne çıkan ülkemize, ilgilerinin yüksek seviyede olduğu gözleniyor. Firmalarımız tekstil sektörünün en önemli fuarları arasında yer alan Premiere Vision Manufacturing Paris Fuarı sayesinde tasarım gücü yüksek, kaliteli, sürdürülebilir ürünlerini dünyanın dört bir yanından gelen alıcılara sunma fırsatı elde ederek, hazırgiyim sektörünü en iyi şekilde temsil etti.” dedi.

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