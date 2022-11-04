Paraşüt atlayışı eğitimi sırasında şehit oldu!

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda paraşüt atlayışı sırasında meydana gelen kazada Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Özkan Demir şehit olduANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, 3 Kasım'da icra edilen serbest paraşüt atlayışı esnasında meydana gelen kazada 26 yaşındaki Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Özkan Demir'in şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan taziyede, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadesi kullanıldı.

Özkan'ın şehadet haberi Mersin'in Mezitli ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.