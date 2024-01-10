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Pankobirlik'te pancar ekicilerinden mali vize

GÜNDEM 10.01.2024, 16:30
Pankobirlik'te pancar ekicilerinden mali vize

PANKOBİRLİK 51. Olağan Mali Genel Kurulu, 31 Pancar Ekicileri Kooperatifinin yönetim kurulu üyeleri ile Türk Şeker’in temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.ANKARA (İGFA) -  Türkiye’deki Pancar Ekicileri Kooperatiflerinin üst birliği olan S.S. Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği’nin (PANKOBİRLİK) 51. Olağan Mali Genel Kurulu, Birliğin Ankara’daki merkez binasında gerçekleştirildi.

Genel Kurula, Bakanlık Temsilcileri, 31 Pancar Ekicileri Kooperatifinin Yönetim Kurulu üyeleri ile Türk Şeker’in temsilcileri ve üyeleri katıldı. Genel Kurulda gündem maddelerinin okunmasının ardından Divan teşekkül ettirildi ve Divan Başkanlığı seçimi yapıldı. Divanın oluşmasının ardından kürsüye gelen PANKOBİRLİK Genel Müdürü Tolga Demirhan, birliğin faaliyetlerini anlatarak çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

PANKOBİRLİK Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu yaptığı konuşmada faaliyetlerden bahsederken açık ve net olmaktan yana olduğunu aktardı. Başkan Erkoyuncu, “Burada ben yönetim olarak şunu iddia ederim; yönetim kurulu yapı itibariyle şeffaftır. Hiçbir şeyi, ‘biz yaptık güzel oldu’ mantığını geçmişte de bugünde kabul etmem” dedi.

“GIDA ARTIŞ FİYATI TÜRKİYE’DEKİ ENFLASYON ORTALAMASININ ALTINDADIR”

PANKOBİRLİK olarak şekerin yüzde 35 ila 36’sını üreten bir birlik olduklarını kaydeden Başkan Erkoyuncu,  “Bizlerin lideri Türk Şeker’dir. Öbür taraftan da pancarların yâda Pankobirliğin uhdesinde olan 6 tane şeker fabrikası var.     Pancar fiyatı şu an 1855 lira. Polarları ve diğer maliyetlerini de saymıyorum.  Türk Şeker fiyatı 27 lira olarak açıkladı ve tarihte görülmeyen oranda bir indirime gitti. Şu anda şeker 21 buçuk lira. Gıda artış fiyatı Türkiye’deki enflasyon ortalamasının altındadır. Tarım ürünlerinde ortalama artışımız yüzde 25 bile olmadı” ifadelerini kullandı.

“ACİL MÜDAHALE EKİBİ KURDUK”

Orta Anadolu’nun yeterince yağış almadığını ve yer altı sularının da büyük ölçüde bittiğini aktaran Başkan Erkoyuncu, projelere ve istişarelere de açık olduğunun altını çizdi. Başkan Erkoyuncu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Özellikle Orta Anadolu’da su sorunumuz çok büyük. Suyun yüzde 90-95’ini yer altından temin ediyoruz. O sular şimdi iyice yerin dibine gitti.  Sadece Konya’ya ve Orta Anadolu’ya has bir durum değil. Yer altı sularında büyük ölçüde kayıplar var. Biz Kasım ayını buzdolabı gibi kullanırdık. Şimdi baktığımızda hava daha yeni yeni soğumaya başladı. Pancarlarda hafifte olsa bozulmalar başladı. Bozulmayı çok hızlı tespit etmek ve önlem almak için acil müdahale ekibi kurduk. Hep beraber tedbir almamız gerekiyor. Üniversite iş birliği, dışardan bilgi transferi, çiftçiyi bilgilendirme, seminerler, panellerle bilinçlenmemiz gerekiyor. Bu konuda hassas olmamız lazım. Konya ovası çok az yağış aldı. Sulama konusunda bilinçlendirilmeli ve ürettiğimiz ürünlerde suya dayanıklı çeşitler ya da en az suya ihtiyaç olan ürünler için tohum geliştirmemiz gerekiyor.”
S.S. Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği’nin 51. Olağan Mali Genel Kurulunda yönetim ve denetim kurulları ile faaliyet dönemi hesapları oybirliği ile ibra edilirken gelecek faaliyet yılının iş programı da tam mutabakat ile kabul edildi.

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