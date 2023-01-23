Pandemi kahramanlarından MHP'ye teşekkür

Türkiye Sağlık-İş Sendikası Kayseri Şubesi tarafından, 2021 ylını kapsayan ve imzalanmayan 11 aylık maaş farkının ödenmesinde büyük katkıları bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ve MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak'a plaket takdim edildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

MHP, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde Çalışan Pandeminin kahramanı sağlık emekçilerinin uzun süredir çözüm bekleyen, Kamu çerçeve protokolü 2021 yılını kapsayan ve bu süreçte imzalanamayan 11 aylık maaş farklarının ödenmesi hususunda yetkili sendika olan Türk Sağlık İş sendikası yetkililerine sorunun çözümü konusunda destek verdi.

Verilen bu destek sonrasında Türkiye Sağlık-İş Sendikası, sağlık camiası için yaptıkları çalışma ve desteklerden dolayı MHP İl Başkanlığına teşekkür ziyaretinde bulundu.

Ziyarette MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ve MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak'a, Türkiye Sağlık-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Soner Salcanlıer tarafından verilen desteklerden dolayı plaket takdim edildi.

Türkiye Sağlık-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Soner Salcanlıer, ''MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ve MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak'a, sağlık işçileri ve sağlık emekçilerine göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı yönetimimiz ve çalışanlarımız adına şükranlarımızı arz ederim'' dedi.

...