Pancar üreticilerine motorin avansı yatırılacak

Türkiye’nin gıda devi Konya Şeker, pancar ekimi yapan üretici ortaklarına 113 milyon 484 bin liralık motorin avansı ödemesi yapacağını duyurdu.KONYA (İGFA) - Konya Şeker yetkilileri konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

2023-2024 kampanya dönemimizde pancar ekimi yapan üreticilere motorin avansı ödemesi yapılacağını belirtilen açıklamada, toplam avans bedelinin 113 Milyon 484 bin 800 TL olduğu ve ödemenin 17 Ekim Salı günü saat 17.00 itibariyle çiftçilerin banka hesaplarına yatırılacağı kaydedildi.

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, iki hafta önce söküm avansı yatırdıklarını anımsatarak, tarlada gece gündüz çalışan çiftçilerin tarlada sökümlerin de sıkıntı yaşamamaları için motorin avansını 17 Ekim Salı günü hesaplarına yatıracaklarını söyledi.

Başkan Erkoyuncu, "Söküm avansımızı üreticilerimize3 Ekim Salı günü 180 Milyon 281 Bin TL olarak yatırmıştık. Şimdi motorin nakdi avans desteğini, çiftçi ortaklarımızın giderlerini karşılaması temennisiyle,17 Ekim 2023 Salı günü toplamda 113 Milyon 484 Bin 800 TL olarak üreticilerimizin banka hesaplarına yatırıyoruz. Böylece 15 gün içinde toplamda 293 Milyon 765 Bin TL’lik bir nakdi katkı ile çiftçilerimizin yanlarında olmaya devam ediyoruz. Tüm üreticilerimize işlerinde kolaylıklar diler, hayırlı, kazasız başladığımız kampanya döneminin bol bereketli sürmesini dilerim” diye konuştu.