Pancar alım fiyatları güncellenmeli!

Şeker pancarı üreticilerinin sorunlarını TBMM gündemine taşıyan CHP Sivas Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ulaş Karasu, "Mazot, gübre, ilaç başta olmak üzere girdi maliyetleri yüzde 100’ü aşan bir oranda artarken, pancar alım fiyatının geçen yıla göre sadece yüzde 27 artmış olması kabul edilemez!" dedi.SİVAS (İGFA) -CHP Sivas Milletvekili ve Parti Meclisi (PM) Üyesi Ulaş Karasu, tarımda yaşanan sorunları Meclis gündemine getirmeye devam ediyor.

CHP’li Karasu, şeker pancarı üreticilerinin sorunlarını Meclis gündemine taşıdı.

Mazot, gübre, ilaç başta olmak üzere girdi maliyetlerinin yüzde 100’ü aşan oranda artarken, pancar alım fiyatının geçen yıla göre sadece yüzde 27 arttığını söyleyen Karasu, “Bu kabul edilemez. Bu konuda tedbir alınıp, fiyat güncellenmelidir” dedi.Karasu, Altınyayla’daki dolu afetinin ardından mağduriyet yaşayan pancar üreticilerinin mağduriyetlerine de devletin el uzatmasını istedi.

PANCAR ÜRETİCİSİ DERTLİ

Türkiye genelindeki şeker pancarı üreticileri gibi, üretiminde Türkiye 6’ncısı konumundaki Sivas’taki üreticilerin de büyük mağduriyetler yaşadığını vurgulayan Karasu, “Özellikle Altınyayla ilçemizde Eylül ayında yaşanan dolu afeti, üreticilerimizi büyük zarara uğrattı. Ürünlerdeki şeker oranında büyük kayıplar yaşandı, ancak çiftçilerin desteklenmesi adına herhangi bir adım atılmadı” dedi.

TON TABAN FİYATI 2 BİN 500 TL OLMALI

Tarım Bakanlığı’nın bu yıl pancar alımı için kota tamamlama primi dahil ton başına bin 855 TL olarak fiyat açıkladığını hatırlatan Karasu, “Bütün girdi fiyatları yüzde 100 artmışken, açıklanan bu alım fiyatı çiftçi için hayalkırıklığıdır. Üreticilerin günün gereklerine göre, artan maliyetler de dikkate alınarakfiyat yeniden görüşülüp en az 2 bin 500 TL/ton olacak şekilde açıklanması gerekmektedir” dedi.

Karasu, üreticilerin sorunlarını Meclis gündemine de getirerek, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yanıtlaması talebiyle soru önergesi vererek, maliyet ve fiyat baskısı altında ezilen üreticiler için atılacak adımların var olup olmadığını da sordu.