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Pamuklara sardılar ama Gümrük'ten kaçamadılar!
GÜNDEM 04.10.2023, 15:29
Gümrük Muhafaza birimlerince Sarp Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen yakalamada, 1 ton ağırlığında pamuk yüküne emdirilmiş şekilde yurda sokulmaya çalışılan, piyasa değerinin yaklaşık 500 milyon TL civarında olduğu tahmin edilen uyuşturucu madde ele geçirildi.ANKARA (İGFA) - Haberi sosyal medya hesabından Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat duyurdu.
"Gençlerimizin zehirlenmesine izin vermeyeceğiz" diyen Bakan Bolat, Gümrük Muhafaza birimlerince piyasa değerinin yaklaşık 500 milyon TL olduğu tahmin edilen metamfetimin cinsi uyuşturucu maddenin gümrük kapısından geçişine izin verilmediğini açıkladı.
Olayla ilgili tahkikat sürüyor.
https://twitter.com/omerbolatTR/status/1709539246451597722
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