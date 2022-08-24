Pamukkale Üniversitesi eğitirken üretip, para kazanıyor

Pamukkale Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ne Çivril Belediyesi tarafından hibe edilen 55 dekar arazide, iptidai şartlarda deneme amaçlı ekilen hibrit tohumdan elde edilen yağlık ayçekirdeği ilk mahsullerini verdi. Çal ve Acıpayam başta olmak üzere arazilerden 1 milyon lira gelir elde edildi.DENİZLİ (İGFA) - Pamukkale Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ne Çivril Belediyesi tarafından hibe edilen 55 dekar arazide, iptidai şartlarda deneme amaçlı ekilen hibrit tohumdan elde edilen yağlık ayçekirdeği ilk mahsullerini verdi.

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, PAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necip Atar, Denizli Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Tefenlili, PAÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Karadeniz ve Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural hibrit yerli ayçekirdeği üretim sahasında incelemelerde bulundu.

Üretim sahasında açıklamalarda bulunan PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, PAÜ'nün eğitimin yanında üretime de katkı sağladığını belirterek, "Üreten bir üniversite olacağız. PAÜ tek başına ayakta kalabilecek kendi ürettiği ile ayakta kalabilecek önder bir üniversitedir. Biz üretmek için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Kullanılmayan araziyi kendilerine tahsis eden Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural’a teşekkür eden Rektör Kutluhan, "Fakültelerimizin üretmelerini destekliyoruz. Çal İlçesi’nde 650 dönüm arazimiz mevcut. Orada buğday, arpa ektik. Acıpayam ilçemizde 800 dönüm bir arazimiz mevcut. Tarıma katkı sağlıyoruz. Katma değeri en yüksek ürünleri Ziraat Fakültesi öncülüğünde halkımızla buluşturacağız. Pandemiyle birlikte dünya gıda krizine girdi. Türkiye hemen refleksle harekete geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üretime dikkat çekti. Dağ taş arazilere ekim yapılmasını istedi. Biz bu kapsamda PAÜ olarak harekete geçtik. Çivril ilçemizde ise yağlık ayçekirdeği tamamen organik şekilde elde ettik. Hiçbir gübre yok. Ekilmeyen dikilmeyen yer bırakmayacağız. Çivril ilçemizde 55 dönüm arazimiz ekildi. Elde ettiğimiz 100 tona yakın buğdayı var. 25 tona yakın arpamız var. Samanları ayrı. Arazilerimizden 1 milyon TL gelir elde ettik” diye konuştu.

Denizli Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Tefenlili de sahada yaptığı açıklamada, emeği geçenleri tebrik etti. "Ziraat Fakültesi’nin kurulması işte bu demek" diyen Tefenlili, "İlimize ve tarıma katkı koyması değerli. Çivril ilçemiz tarım bölgesi. Fakültemiz henüz kurulmadan öğrenci almadan faaliyetlerine başladı. Tarımla iç içe olunmalı. Hibrit ürünleri geliştirmemiz gerekiyor. Daha iyi yerlere geliriz” dedi.

Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural da, öğrenci almadan ilk icraatını gerçekleştiren fakültenin, "Deneme amaçlı bir üretimle adeta hayallerimizi gerçekleştirdi” diye konuştu.