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Özgür Özel: Tüm tercihler başımızın tacıdır
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sandıkların kapanması ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu
GÜNDEM 31.03.2024, 17:44
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sandıkların kapanması ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün sandığa giderek demokrasiye oylarıyla katkı sunan tüm yurttaşlarımıza teşekkür etti
"Tüm tercihler, başımızın tacıdır" diyen Özel, "Kullanılan tüm oylara sahip çıkmakta olan sandık görevlilerimize, müşahitlerimize, gönüllülerimize kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.
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