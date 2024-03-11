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Özel okulların ücretsiz kontenjanlarına merkezi yerleştirme

GÜNDEM 11.03.2024, 12:21
Özel okulların ücretsiz kontenjanlarına merkezi yerleştirme

Millî Eğitim Bakanlığınca şehit, gazi yakını ve koruma altına alınan çocukların kanuni hakları gereği özel okullara ücretsiz erişimini kolaylaştırmak amacıyla, gelecek eğitim öğretim yılı itibarıyla merkezî yerleştirme yapılacak.ANKARA (İGFA) -  Millî Eğitim Bakanlığınca şehit, gazi yakını ile koruma altındaki çocukların kanuni hakları gereği özel okullara ücretsiz erişimini kolaylaştırmak amacıyla merkezi yerleştirme işlemleri, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren başlatılacak. Bu kapsamdaki binlerce ücretsiz kontenjan için takvim ilan edilecek ve başvurular, yaz döneminde dijital sistem üzerinden alınacak.

Resmî Gazete'de 16 Şubat'ta yayımlanan "Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile özel okul ve kurumlarla ilgili pek çok yeni düzenleme yürürlüğe girdi.

Bu hükümler arasında özel okulların ücretsiz okutması gereken öğrencilerin yerleştirme işlemlerinin merkezi yapılmasına ilişkin yeni düzenleme bulunuyor. Hangi öğrencilerin ücretsiz okutulacağı ise Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nda yer alıyor. Kanun'un 13. maddesinde, özel okullardaki tüm öğrencilerin yüzde 3'ü oranında ücretsiz okutulması gereken öğrenciler, şehit ve gazi çocukları ile haklarında korunma, bakım veya barınma kararı verilen çocuklar olarak sıralanıyor.

Söz konusu yönetmelik değişikliğiyle özel okulların ücretsiz kontenjanlardan yararlanabilecek kanun kapsamına giren öğrencilerin, özel okul kayıtlarını kolaylaştırılması amaçlanıyor.

Bu kapsamda artık bu öğrenciler, özel okula devam etmek istediklerinde tercihlerine göre merkezî olarak yerleştirilecekler.

EŞİTLİK HÂLİNDE PUANI YÜKSEK ÖĞRENCİYE ÖNCELİK VERİLECEK

Yerleştirme işlemi, tercihlere göre yapılacak. Yerleştirmede öncelik sırasının nasıl belirleneceği, yönetmelik ekinde yer alan "Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenci Başvuruları Değerlendirme Formu" ile belirlendi. Buna göre, özel okullarda ücretsiz okutulacak bu öğrenciler için "ailenin geliri", "okuyan kardeş", "engellilik" gibi hususlar ile "spor ve bilim" alanlarında yapılan yarışmalarda elde edilen dereceler" gibi kriterler dikkate alınarak belli bir puanlama yapılacak. Eşitlik hâlinde puanı yüksek olan öğrenciler öncelikle yerleştirilecek.

Dijital ortamda başvuruların alınması için hazırlıklar devam ediyor.

Başvurular için takvim ilan edilecek.

Müracaatlar valiliklerce değerlendirilecek, puan durumu ve tercihler dikkate alınarak okullara yerleştirme yapılacak.

Yerleştirme hakkı kazanan öğrenciler, özel okullarla görüşerek sözleşmelerini ücretsiz imzalayacak ve kaydını yaptıracak. Ülke genelindeki özel okulların binlerce ücretsiz kontenjanı için tercihlerin yaz döneminde alınması hedefleniyor.

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