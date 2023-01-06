Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Resmi Gazete'de yayınlanan değişikliğe göre; özel okulların ara sınıflarının eğitim ücreti bir önceki eğitim öğretim yılında ilan edilen, okulda devam eden öğrencilerin ücreti ise öğrenci kayıt sözleşmesinde belirlenen eğitim ücretine; yılsonu TÜFE oranı dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenen oranı aşmayacak şekilde tespit edilecek.

Resmi Gazete'de yayınlanan değişiklik şöyle: