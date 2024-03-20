Özel mesleki liselere destek tutarı arttı

Organize sanayi bölgeleri (OSB) içinde ve dışında açılan Özel Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinin öğrencileri için verilecek 2023-2024 yılı eğitim ve öğretim destek tutarlarında artış yapıldı.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarınca hazırlanan tebliğ, Resmî Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, organize sanayi bölgeleri içinde ve dışında açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerindeki öğrenciler için verilecek eğitim öğretim destek tutarları artırıldı.

OSB'lerin içindeki okullarda eğitim gören öğrencilere yönelik destek tutarları şöyle: "Ayakkabı ve saraciye teknolojilerinde 22 bin 661, bilişim teknolojilerinde 21 bin 450, biyomedikal cihaz teknolojilerinde 28 bin 684, elektrik elektronik teknolojisinde 34 bin 378, endüstriyel otomasyon teknolojilerinde 33 bin 376, gemi yapımında 34 bin 378, gıda teknolojisinde 29 bin 929, kimya teknolojisinde 32 bin 839, laboratuvar hizmetlerinde 22 bin 661, makine ve tasarım teknolojisinde 33 bin 638, matbaa teknolojisinde 29 bin 206, metal teknolojisinde 32 bin 839, mobilya ve iç mekân tasarımında 29 bin 690, moda tasarım teknolojilerinde 24 bin 799, motorlu araçlar teknolojisinde 35 bin 948, plastik teknolojisinde 33 bin 34, tekstil teknolojisinde 31 bin 290, tesisat teknolojisi ve iklimlendirmede 29 bin 206, uçak bakımında 28 bin 684, yenilenebilir enerji teknolojilerinde 35 bin 938 lira."

OSB'lerin dışındaki okullarda eğitim gören öğrencilere yönelik destek tutarları şöyle: "Biyomedikal cihaz teknolojilerinde 18 bin 586, denizcilikte 20 bin 280, elektrik elektronik teknolojisinde 21 bin 307, endüstriyel otomasyon teknolojilerinde 20 bin 280, gemi yapımında 20 bin 280, gıda teknolojisinde 19 bin 20, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığında 16 bin 890, inşaat teknolojisinde 18 bin 586, kimya teknolojisinde 19 bin 934, makine ve tasarım teknolojisinde 20 bin 350, motorlu araçlar teknolojisinde 21 bin 943, radyo televizyonda 18 bin 838, tarımda 21 bin 943, uçak bakım alanında 18 bin 586, yenilenebilir enerji teknolojilerinde 22 bin 636 lira."

Tebliğ, Şubat ve Haziran taksit ödemeleri için geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.