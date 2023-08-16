Özel eğitime destek tutarları güncellendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2023 yılı özel eğitime ihtiyaç duyan bireylere verilecek eğitim desteği tutarlarında güncelleme yapıldı.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2023 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

7 Ocak 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren söz konusu tebliğin üçüncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı; KDV hariç olmak üzere bireysel eğitim için aylık 2 bin 421 TL'den 3 bin 147 TL'ye, grup eğitimi için aylık 678 TL'den 881 TL'ye çıkarıldı.

Söz konusu değişiklik 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.