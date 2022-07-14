Özel çocukların 'Kayserispor' heyecanı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever işbirliği ile hayata geçirilen ve engelleri ortadan kaldıran Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim gören özel öğrenciler, Yukatel Kayserispor futbolcuları ile buluştu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever Özderici Ailesi işbirliğiyle hayata geçirilen Türkiye’nin en kapsamlı merkezi konumundaki Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’nde anlamlı ve önemli etkinlikler tüm hızıyla sürüyor.

Bu kapsamda Süper Lig temsilcimiz Yukatel Kayserispor hayranı olan özel çocuklar, sarı kırmızılı takımı kamp yaptıkları tesislerde ziyaret etti.

Kayserispor futbolcuları ile buluşan Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri, hayran oldukları futbolcular ile fotoğraf çektirdi.

Futbolculara sorular soran öğrencilerin heyecanı ve coşkusu görülmeye değerdi.